خطاب لماي في البرلمان الاثنين وتقارير عن تأجيل التصويت على مسودة اتفاق بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة أمام البرلمان الاثنين في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفادت متحدثة باسم مكتب رئيس مجلس العموم وسط تقارير عن تأجيل التصويت الحاسم على مسودة اتفاق بريكست.

وكان يتوقع أن تخسر ماي التصويت في حال جرى الثلاثاء وسط معارضة قوية من جميع الأطراف لشروط الانفصال، وأن تؤدي هزيمتها إلى الإطاحة بها من قبل المعارضة أو حتى أعضاء حزبها المحافظ.

وردت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن على التقارير بشأن احتمال تأجيل التصويت بالقول إنها تظهر "الجبن المثير للشفقة الذي تعاني منه رئيسة الوزراء والحكومة التي باتت مفلسة".

وجاءت التقارير بعدما أجرت ماي اتصالا عبر الانترنت لم يكن مقررا بشكل مسبق مع وزراء حكومتها قبيل جلسة للبرلمان لمناقشة مسودة الاتفاق عشية التصويت عليها الثلاثاء.

وأوضحت مسؤولة برلمانية أن تأجيل التصويت سيتطلب تقديم وزيرة الشؤون البرلمانية أندريا ليدسوم اقتراحا لتأجيله.

ويتوقع أن تخاطب ليدسوم البرلمان بعد ماي الساعة 16:30 ت غ.

وسيزداد الضغط الآن على ماي للسعي إلى إعادة التفاوض على الاتفاق خلال قمة تجمعها بقادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه لن يقبل إعادة التفاوض على الاتفاق رغم أن بعض مسؤولي التكتل ألمحوا إلى إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان المرافق غير الملزم بشأن العلاقات بين لندن وبروكسل بعد بريكست.