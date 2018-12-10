الإمارات تنتظر ضربة جديدة من قاهر الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار صوب الإمارات والتي ستحتضن كأس العالم للأندية، ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة العديد من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا الأخير

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية والذي سيقام في الإمارات بمشاركة 7 أندية هي ريفر بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني وكاشيما أنتلرز الياباني والترجي الرياضي التونسي وجوادالاخارا المكسيكي وتيم ويلينجتون النيوزيلندي والعين الإماراتي، وتضم تلك الفرق العديد من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا الصيف الماضي، وسيحظون بفرصة الظهور على الصعيد العالمي مرة أخرى ولكن على مستوى الأندية في هذه المرة، أملًا في تقديم بطولة تاريخية والذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة.

أنيس البدري (تونس- الترجي) لعب أنيس البدري في المباراة الأولى لنسور قرطاج في كأس العالم الماضي أمام منتخب إنجلترا كمتوسط ميدان، قبل أن يلعب في مركز الهجوم أمام كل من بلجيكا وبنما. وإلى جانب زميله في الترجي والمنتخب التونسي غيلان الشعلالي، سيحاول الثنائي نقل الخبرة التي اكتسبوها من كأس العالم للمنتخبات



لعب أنيس البدري في المباراة الأولى لنسور قرطاج في كأس العالم الماضي أمام منتخب إنجلترا كمتوسط ميدان، قبل أن يلعب في مركز الهجوم أمام كل من بلجيكا وبنما. أنيس البدري (تونس- الترجي)لعب أنيس البدري في المباراة الأولى لنسور قرطاج في كأس العالم الماضي أمام منتخب إنجلترا كمتوسط ميدان، قبل أن يلعب في مركز الهجوم أمام كل من بلجيكا وبنما. وإلى جانب زميله في الترجي والمنتخب التونسي غيلان الشعلالي، سيحاول الثنائي نقل الخبرة التي اكتسبوها من كأس العالم للمنتخبات إلى مونديال الأندية، حيث تأهلوا للبطولة بعد التغلب على الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. "حالي حال معظم زملائي، ليس كلهم، لم يسبق لي أن شاركت في كأس العالم للأندية من قبل"، أنيس البدري. ماركوس بيرج (السويد- العين)

تواجد ماركوس بيرج ضمن قائمة المنتخب السويدي الذي حقق أفضل مسيرة له في كأس العالم منذ 24 عامًا، كما شارك في كل مباريات السويد الخمس في البطولة. ماركوس بيرج (السويد- العين)تواجد ماركوس بيرج ضمن قائمة المنتخب السويدي الذي حقق أفضل مسيرة له في كأس العالم منذ 24 عامًا، كما شارك في كل مباريات السويد الخمس في البطولة. وعلى الرغم من عدم تسجيله أي هدف في البطولة، فإنه سجل 8 أهداف في التصفيات كأفضل هداف لمنتخب بلاده. ويرغب بيرج في إظهار قدراته الهجومية رفقة الفريق المضيف للبطولة نادي العين الإماراتي والذي يستهل مشواره بمواجه فريق ويلينجتون يوم 12 ديسمبر الجاري. "تعلمت كثيرًا من اللعب في دول مختلفة والاحتكاك بأساليب لعب مختلفة، وأشعر بالسعادة حاليًا مع العين"، ماركوس بيرج. - لوكا مورديتش (كرواتيا-

توج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية الماضي، ومن ثم بعدها بسبع شهور توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا. - لوكا مورديتش (كرواتيا- ريال مدريد توج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية الماضي، ومن ثم بعدها بسبع شهور توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا. ووصل مورديتش بمنتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعدما قطع مسافة 72,3 كم على مدار 7 مباريات، ممررًا الكرة 523 مرة لزملائه. ويبحث أفضل لاعب في العالم والمتوج بالكرة الذهبية هذا العام في الفوز بمونديال الأندية للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية. "أنا راض عما حققته على مستوى الأندية ومنتخب بلادي إلى جانب الفوز بالجوائز الفردية مثل الأفضل في العالم والأفضل في المونديال الأخير"، لوكا مودريتش. - إينزو بيريز

لعب بيريز في مركز الجناح الأيمن مع فريق استوديانتس الذي شارك في مونديال الأندية عام 2009 والذي خسره في النهائي أمام - إينزو بيريزلعب بيريز في مركز الجناح الأيمن مع فريق استوديانتس الذي شارك في مونديال الأندية عام 2009 والذي خسره في النهائي أمام برشلونة ، ليعود للمشاركة في البطولة من جديد هذا العام رفقة ريفر بليت. ولم يشارك بيريز في المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين في المونديال الماضي أمام أيسلندا، قبل أن يشارك في المباريات الثلاث التالية حيث ودع المونديال من دور الـ16 أمام المنتخب الفرنسي. ويلعب بيريز في صفوف ريفر بليت والذي يضم أيضًا اثنين من اللاعبين اللذين شاركا في كأس العالم بروسيا وهما حارس المرمى فرانكو أرماني مع الأرجنتين إلى جانب خوان فيرناندو كوينترو مع كولومبيا. - رافائيل فاران (فرنسا- ريال مدريد)

حظى فاران بعام استثنائي في 2018، حيث توج بلقب - رافائيل فاران (فرنسا- ريال مدريد)حظى فاران بعام استثنائي في 2018، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أن يتوج بلقب مونديال روسيا مع المنتخب الفرنسي في موسكو، ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يتوج بلقب كأس العالم ودوري الأبطال في نفس الموسم. وأثبت فاران قدراته الدفاعية في المونديال إلى جانب تسجيل الأهداف، بعدما سجل في شباك أوروجواي في ربع النهائي، ويأمل فاران في الفوز بلقبه العالمي الثاني في 2018 لينهي موسمه التاريخي بأفضل صورة ممكنة.



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