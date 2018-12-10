انت الان تتابع هل يحقق الأهلي الريمونتادا الـ4 في تاريخه بالدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ريمونتادا الأهلي في بطولة الدوري، أعادت للأذهان تاريخا من البطولات التي كان الفريق الأحمر بعيدا للغاية عن الفوز بها، لعل أبرزها في موسم 1995/ 1996

١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعد تغلبه على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأحد، والمؤجل من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز، ليحقق الفريق الأحمر الفوز الثالث له على التوالي ببطولة الدوري، ويرفع رصيده إلى 20 نقطة ليقفز 5 مراكز دفعة واحدة، إذ احتل المركز الخامس في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد الطلائع عند 19 نقطة في المركز الـ9.

المارد الأحمر، قدم مباراة متوسطة المستوى أمام الطلائع، وحاول لاعبوه منذ الدقيقة الأولى السيطرة على اللقاء بفضل تحركات محمد شريف، الذي تمكن من صناعة هدفي اللقاء لمروان محسن الذي كسر صيامه التهديفي بإحراز هدفين في الدقيقتين 29 و31، وأهدر ركلة جزاء. ويحاول الأهلي استعادة عافيته بعد فترة من تذبذب المستوى