ترامب ينوي التصدي للصين وروسيا في إفريقيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بالدخول بقوة إلى أعماق القارة الإفريقية، وذلك أملًا في التصدي إلى التواجد الروسي والصيني الواضح ببلدان إفريقيا.

على مر عقود طويلة، لم يُسمع كثيرًا عن تواجد قوي وملموس للولايات المتحدة داخل القارة الإفريقية، ففي الوقت الذي كانت تبذل فرنسا وروسيا والصين جهودًا واسعةً من أجل المضي قدمًا في فرض نفوذها الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي في القارة السمراء، انشغلت واشنطن بالملفات الكبرى ذات الزخم السياسي عالميًا. يبدو أن الولايات المتحدة قررت بشكل رئيسي إنهاء هذا الخمول والتواجد بصفة ملموسة داخل إفريقيا، وذلك عن طريق العديد من المجالات والملفات التي أثبت الزمن أنها ذات أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة لشعوب القارة.

وحسب ما جاء في شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الكشف عن خطة استراتيجية جديدة تضمن للولايات المتحدة التواجد بقوة في القارة الإفريقية. ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين وقال مسؤول رفيع المستوى داخل إدارة ترامب، إن الخطة التي سيتم الكشف عنها هذا الأسبوع

وحسب ما جاء في شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الكشف عن خطة استراتيجية جديدة تضمن للولايات المتحدة التواجد بقوة في القارة الإفريقية. ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين وقال مسؤول رفيع المستوى داخل إدارة ترامب، إن الخطة التي سيتم الكشف عنها هذا الأسبوع ستركز على مواجهة التأثير المتنامي للصين في القارة السمراء، بالإضافة إلى محاولات روسيا للحصول على موطئ قدم في البلدان الغنية بالموارد والتي تعاني من غياب الاستقرار.

وأكد مسؤولون كبار في الإدارة للشبكة الأمريكية أن هذه الاستراتيجية ستدعم تعزيز العلاقات مع الدول التي تعتبر عرضة للتهديدات من الصين وروسيا، بالإضافة إلى أنها تسعى لدرء المحاولات التي تقوم بها كوريا الشمالية وإيران من أجل تحقيق تواجد قوي من خلال الاستثمارات الاقتصادية أو مبيعات الأسلحة. وأوضح مسؤولون في الإدارة لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الخطة، التي صاغها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والتي من المقرر تقديمها هذا الأسبوع بأحد مراكز الأبحاث في واشنطن، ستشير إلى تحول الإدارة -والذي بدأ بالفعل- للدخول بقوة في المنافسة مع الصين وروسيا كأولوية قصوى بدلاً من كونه مجرد أحد بنود الاستراتيجية العامة لواشنطن.

وكشف أحد المسؤولين أن في الماضي كان تركيز الإدارة منصب حصريًا على مكافحة التهديدات الإرهابية دون الدخول في معترك العديد من الملفات التي كانت تشغل اهتمام الشعوب الإفريقية على مدى عصور مختلفة، مشيرًا إلى أنه "لم تعد مكافحة الإرهاب هي المبدأ المنظم". بسبب المزارعين البيض.. ترامب يكتب «إفريقيا» في تغريدة للمرة الأولى ولفت مسؤول آخر إلى أن الخطة تشمل رصد ميزانية مُحددة لدعم جهود مكافحة العمليات الإرهابية والأزمات العسكرية، بالإضافة إلى ميزانية أخرى للمشروعات المشتركة مع البلدان الإفريقية، والتي بدت في أمس الحاجة إلى تلك الجهود الاقتصادية.

وعلى مستوى آخر، أثارت زلات ترامب وحظر السفر والتصريحات المسيئة الخلافات مع الحكومات الإفريقية على مدى عامين من التواجد في البيت الأبيض، حيث سبق وأن أساء ترامب إلى هايتي والدول الإفريقية، كما أنه في العام الماضي خلال اجتماع مع العديد من القادة الأفارقة أخطأ الرئيس في نطق اسم "ناميبيا". ويقول دبلوماسيون أمريكيون سابقون وخبراء إقليميون إن هذه الاستراتيجية طال انتظارها، مؤكدين أنها خطوات موفقة حتى وإن لم تُدل إدارة ترامب إلا بتصريحات قليلة حول إفريقيا. النازيون الجدد يشيدون بتصريحات ترامب حول الأفارقة: متقاربة معنا خلال العقود الماضية، لم يعد التركيز في القارة الإفريقية حكرًا على بعض الدول مثل فرنسا، حيث حاولت الصين وروسيا التدخل بشكل واضح عن طريق المشروعات الاقتصادية للوصول إلى أعماق القارة السمراء. بالنسبة للعديد من متابعي السياسة الأمريكية، بدت الولايات المتحدة متأخرة للغاية في اتخاذ مثل تلك الخطوات الملموسة للوصول إلى أعماق القارة السمراء، والتي ظلت لسنوات طويلة منتظرة لهذا الدعم.

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