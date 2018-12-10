انت الان تتابع «المركزى»: انخفاض معدل التضخم «الأساسى» إلى 7.9% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ م

أعلن البنك المركزى اليوم الإثنين، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى إلى 7.94% على أساس سنوى فى شهر نوفمبر الماضى، فى مقابل 8.9% خلال شهر أكتوبر 2018. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى نحو 07% خلال شهر نوفمبر الماضى، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 15.65%، فى مقابل نحو 17.6% خلال شهر أكتوبر الماضى.

وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر الماضى ليسجل نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر السابق عليه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضى، ليتراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7%، مقارنة بشهر أكتوبر