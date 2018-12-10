انت الان تتابع أكمل قرطام لـ«وزير البيئة»: المصريون يختنقون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمين طه ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥ م

المهندس أكمل قرطام

أعرب حزب المحافظين، عن استيائه الشديد من ازدياد حدة التلوث في القاهرة، وفي مصر عموما إلى درجة مؤذية تضر بصحة المواطنين، لأنها أصبحت خطرا يهدد صحة الأطفال وجهازهم التنفسي. وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه بصدد تقديم طلب إحاطة لوزير البيئة بخصوص فشل الحكومة في إيقاف ازدياد نسبة التلوث فضلا عن تقليلها، معلنا انتقاده لسلبية الحكومة وتخاذلها في هذا الأمر المهم صحيا واقتصاديا وسياحيا، لافتًا إلى أن التلوث أحد أسباب عزوف السياح عن زيارة مصر.

وأشار قرطام إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والإفريقية في مرض الفشل الكلوي، بسبب تلوث مياه الشرب واستخدام المبيدات الحشرية، أكثرهم دون الخمسين من عمرهم بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الأطفال. وتابع: «وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وصل عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي إلى 52