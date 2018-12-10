انت الان تتابع تغريم الشاهد الأول بـ«رشوة رئيس حي الموسكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تأجيل محاكمة رئيس حى الموسكى السابق، لاتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجاري، إلى جلسة 14 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود، وأمرت المحكمة بتغريم الشاهد الأول لعدم حضوره جلسة اليوم رغم استدعائه. استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية، والذى أكد أن المبلغ حضر إليه وقدم بلاغا ضد رئيس حى الموسكى السابق، يفيد فيه أنه توجه بطلب رسمي إلى الحي لتغيير نشاط محل تجارى منه، ففوجئ برئيس الحي يطلب منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة.

تحمل القضية رقم 3067 جنايات الموسكى، ونسبت خلالها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، للمتهم "رئيس حى الموسكى" تهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها،



تحمل القضية رقم 3067 جنايات الموسكى، ونسبت خلالها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، للمتهم "رئيس حى الموسكى" تهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحى محمد لنفسه مبلغ مئة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحى وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2017 بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.