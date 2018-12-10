انت الان تتابع بلومبرج: تراجع معدل التضخم فى مصر هو الأكبر منذ 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ م

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم، إن تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير يعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر. وأشارت الوكالة إلى أن تراجع معدل التضخم يعد أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015، وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية، بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة. وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7%