انت الان تتابع زوجة في دعوى خلع: خواف ومربيلي الخفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الزوج اعتاد الصراخ والاستغاثة فجأة خلال نومه ويقظته ويدعي رؤية أشياء غريبة ويرفض التوجه إلى طبيب نفسي والزوجة: مخلفناش عيال وشكله عايز يخلص مني من غير مصاريف
تحرير:سماح عوض الله ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ م
تشعر وكأنه مطلوب للثأر، أو أنه مطارد من شياطين الإنس والجن، حياتها كلها تحولت إلى بيت رعب مفتوح، لدرجة شكها فى افتعاله كل تلك الأشياء ليجبرها على إنهاء حياتهما الزوجية، فقررت فى كل الأحوال التخلص من كوابيسها المفزعة بالحياة معه، ولجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة الخلع من زوجها، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال بقائها على عصمته، وذلك بسبب الاضطراب النفسي الذى سببه لها بذعره الدائم وقلقه المستمر، الزوجة تحدثت إلينا عن قضيتها وهى باد عليها الحزن والتأثر.
وقالت: "هو ابن ناس ويستاهل كل خير، وفعلًا يتحب وصعبان عليا جدًا، ونفسي حاله ينصلح أو يلجأ لطبيب نفسي للعلاج، لكن رغم كل هذا لا أستطيع التحمل أكثر، فإما سينتهي بى الحال إلى سكتة قلبية مفاجأة، أو شلل رعاش من شدة توتر أعصابي"، وشرحت أن حالة زوجها تدهورت بشكل كبير، وأنه بات يصرخ ويفزع باستمرار، وهى لا تستطيع
وقالت: "هو ابن ناس ويستاهل كل خير، وفعلًا يتحب وصعبان عليا جدًا، ونفسي حاله ينصلح أو يلجأ لطبيب نفسي للعلاج، لكن رغم كل هذا لا أستطيع التحمل أكثر، فإما سينتهي بى الحال إلى سكتة قلبية مفاجأة، أو شلل رعاش من شدة توتر أعصابي"، وشرحت أن حالة زوجها تدهورت بشكل كبير، وأنه بات يصرخ ويفزع باستمرار، وهى لا تستطيع مساعدته لا بجعله يتوقف عن تلك الأمور ولا بتحمله على هذا الحال، قائلة: "مش عارفة أتعود على طبعه.. وأخاف يصرخ مرة وأتجاهله فيكون فى موقف حقيقي يستدعي النجدة والمساعدة فلا أسامح نفسي".
وشرحت الزوجة أن زوجها كان إنسان طبيعي فى البداية "قبل الزواج وبعده لمدة ثلاث سنوات"، لكن فجأة تبدل تمامًا وكأنه أصابه مرض، بات يصرخ خلال نومه، وحينما توقظه يخبرها أنه شاهد كابوسا، وبات يفضل النوم إلى جوار الحائط بعيدًا عن باب الحجرة، وبعدها بات يسألها عن أصوات غريبة "فيه حاجة وقعت.. حد طالع السلم.. حد هيخبط علينا دلوقتي"، وبعدها بدأ يهتم بالبخور، وباتت تلتقط تعاويذ وكتابات غريبة واحدة تلو الأخرى بأماكن متفرقة بالشقة.
وسألت الزوجة زوجها مرارًا وتكرارًا عن أسباب ما هو فيه دون إجابة مقنعة، وطالبته بإلحاح أن يتوجه إلى طبيب نفسي لكن دون جدوى أيضًا، وأخذت تتقصى منه عن أي سبب يخطر على بالها: "أنت متشائم ليه؟.. أنت خبطت حد بالعربية وحاسس بالذنب؟.. أنت موت قطة أو كلب غصب عنك؟.. أنت حد قالك حاجة خوفك بيها؟.. أنت خايف من حد؟"، وكان النفي ومطالبتها بالسكوت هو الرد.
وشرحت الزوجة أن الله لم يرزقهما بأولاد، وأنها ارتابت فى أن زوجها يرغب فى إنهاء حياتهما معًا، ولكنه يريد أن يأتي الأمر من ناحيتها، فحدثته فى الأمر وطلبت منه الطلاق لكنه رفض، ولم تتبين تمسكه بها فى الحديث قدر سخريته ومزاحه معها "أنت عايزاني أحوشلك 50 ألف جنيه مؤخر منين؟"، وهنا شكت الزوجة أكثر فى أفكار وتصرفات زوجها، وأنه يرغب فى انفصالهما بعد تنازلها عن مستحقاتها، فلجأت إلى محكمة الأسرة وطلبت الخلع، لكن الغريب فى الأمر أن زوجها طالبها بالتراجع عن الدعوى، وأكد تمسكه بها وحاجته لها وأنه يمر بظروف صعبة.
ورغم محاولات الصلح رفض الزوج البوح لها بسبب تصرفاته الغريبة وحالة الرعب والزعر والصراخ المفاجئ والاستغاثة المتكررة وطلب النجدة "إلحقيني" سواء وهو نائم أو فى يقظته، كما رفض التوجه لطبيب نفسي، وقالت الزوجة: "استحرم أصوره وهو مذعور وفى حالة غريبة، لذلك أقمت عوى خلع لأني لست مضطرة فيها إلى الدخول فى تفاصيل وإجراءات طويلة أمام المحكمة.
واختتمت صاحبة الدعوى حديثها: "ربالي الخفيف، وشعر رأسي ابيض جراء كل مرة يفزعني فيها، وباتت الأشياء تسقط من يدي بسبب التوتر، وحقيقي أيقنت أن وجودى معه لن يساعده وإنما سيجرني معه إلى دوامة المرض النفسي أو على أقل تقدير الإصابة بجلطات فى القلب جراء تكرار الصراخ المفاجئ أو الاستغاثة "إلحقيني"، وكلاهما دون مبرر، ودون رد فحين أسأله كل مرة "فيه إيه؟"، يرد بهدوء يُحسد عليه وكأن شيء لم يكن: "اتخايلت بحاجة غريبة فاتفزعت".
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