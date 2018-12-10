زوجة في دعوى خلع: خواف ومربيلي الخفيف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الزوج اعتاد الصراخ والاستغاثة فجأة خلال نومه ويقظته ويدعي رؤية أشياء غريبة ويرفض التوجه إلى طبيب نفسي والزوجة: مخلفناش عيال وشكله عايز يخلص مني من غير مصاريف

تحرير:سماح عوض الله ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ م

تشعر وكأنه مطلوب للثأر، أو أنه مطارد من شياطين الإنس والجن، حياتها كلها تحولت إلى بيت رعب مفتوح، لدرجة شكها فى افتعاله كل تلك الأشياء ليجبرها على إنهاء حياتهما الزوجية، فقررت فى كل الأحوال التخلص من كوابيسها المفزعة بالحياة معه، ولجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة الخلع من زوجها، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال بقائها على عصمته، وذلك بسبب الاضطراب النفسي الذى سببه لها بذعره الدائم وقلقه المستمر، الزوجة تحدثت إلينا عن قضيتها وهى باد عليها الحزن والتأثر.

وقالت: "هو ابن ناس ويستاهل كل خير، وفعلًا يتحب وصعبان عليا جدًا، ونفسي حاله ينصلح أو يلجأ لطبيب نفسي للعلاج، لكن رغم كل هذا لا أستطيع التحمل أكثر، فإما سينتهي بى الحال إلى سكتة قلبية مفاجأة، أو شلل رعاش من شدة توتر أعصابي"، وشرحت أن حالة زوجها تدهورت بشكل كبير، وأنه بات يصرخ ويفزع باستمرار، وهى لا تستطيع