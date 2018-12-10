تتويج ريفر بليت الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هيمن تتويج ريفر بليت بلقب كوبا ليبرتادوريس أمس بعد التغلب على مواطنه بوكا جونيورز بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البيرنابيو على عناوين الصحف العالمية

أشادت الصحف الأرجنتينية الصادرة اليوم الاثنين بفوز فريق ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس بعد تغلبه 3-1 على بوكا جونيورز على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مديد، بعد نقلها خارج الأرجنتين لدواع أمنية، ووصفت صحيفة كلارين في مقالها الرئيسي عن النهائي بأنه كان "دراميًا". واعتبرت (لا كابيتال) أن "المباراة كانت تفيض بالمشاعر"، فيما وصفت (لا بوث) النهائي بأنه كان "رهيبًا"، أما جريدة (لا ناثيون) فوصفت ريفر بليت بأنه "سيد أمريكا الجنوبية"، مشيرة إلى أن هدف فرناندو كينتيرو الذي قلب النتيجة في الوقت الإضافي، ليتقدم ريفر بهدفين لهدف سيظل "خالدًا" في الذاكرة.

ونشرت صحيفة (أوليه) الرياضية على الصفحة الرئيسية لنسختها الإلكترونية صورة للكولومبي خوان فرناندو كينتيرو صاحب الهدف الثاني بعنون "أبطال للأبد". مضيفة : "ريفر بطل أمريكا الجنوبية! ريفر يقلب الطاولة على بوكا ويفوز 3-1!". ووصفت المباراة بـ"التاريخية". الصحف الإيطالية أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة

ونشرت صحيفة (أوليه) الرياضية على الصفحة الرئيسية لنسختها الإلكترونية صورة للكولومبي خوان فرناندو كينتيرو صاحب الهدف الثاني بعنون "أبطال للأبد". مضيفة : "ريفر بطل أمريكا الجنوبية! ريفر يقلب الطاولة على بوكا ويفوز 3-1!". ووصفت المباراة بـ"التاريخية".الصحف الإيطالية أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الاثنين التصريحات التي أدلى بها نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونتائج مباريات أمس الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم. وخرجت صحيفة "كورييرى ديلا سبورت بعنوان يقول "كريستيانو رونالدو يفتح قلبه للمرة الأولى.. كلمة الملك"، ونقلت الصحيفة عن رونالدو قوله في حديثه "يجب أن يكون دوري الأبطال حلما، ولكن ليس هاجسا كما كانت البطولة العاشرة في ريال مدريد، يوفنتوس عن حق فريق عائلي". وأضاف النجم البرتغالي: "لم أخش ميسي مطلقا، لقد فزت بكل بطولة ممكنة.. ويجب عليه أن يأتي لإيطاليا"، وأشارت الصحيفة لتعادل ميلان مع تورينو سلبيا مساء أمس في الدوري تحت عنوان "تحييد هيجوايين وكوترون من جانب تورينو"، كما كشفت عن إغلاق نادى ميلان الباب أمام عودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش. وعن مباراة نابولي، وليفربول الحاسمة غدا الثلاثاء في دوري الأبطال، ذكرت "غدا ليفربول ونابولى، لورينزو في مواجهة الفرعون صلاح هما من سيصنعان الفارق". وأشارت إلى قيام إدارة روما باتخاذ إجراءات عقابية بعد تعادل فريق العاصمة الإيطالية 2-2 مع كالياري، رغم أنه أكمل المباراة بتسعة لاعبين، ومن جانبها أبرزت صحيفة توتوسبورت تصريحات الدون رونالدو، ونقلت عنه قوله "في يوفنتوس نحن عائلة، شيء مختلف تماما عن ريال مدريد، وهنا اكتشفت أنه لا يمكنك الخسارة من إنتر أو تورينو". وأضاف: "أعشق تورينو، لما تضم من كنائس عديدة، ويجب على ميسي أن يقبل التحدي ويأتي لإيطاليا"، كما تناولت الصحيفة نتائج مباريات أمس في الدوري وأبرزها تعادل فيورنتينا مع ساسولو 3-3، وقالت: "عودة رائعة للفيولا بعد تأخره بهدفين، لكن الفريق لم يتجنب صيحات الاستهجان". وعن التعادل السلبي بين ميلان وتورينو قالت: "تورينو يتعادل مع ميلان في سانسيرو، وإنقاذين إعجازيين من دوناروما حارس ميلان يحرمان الضيوف من تحقيق الفوز"، وعن لقاءات دوري الأبطال الأوروبي، قالت: "أسبوع حاسم في دوري الأبطال". أما صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فأبرزت مقابلة رونالدو تحت العنوان التالي: "مقابلة مع رونالدو عن كل شيء في كرة القدم.. كريستيانو يدعو ميسي: لقد اخترت هذا التحدي والآن أنتظره، لا يوجد فريق آخر مثل يوفنتوس"، مضيفة عن مواجهة ليفربول ونابولي: "إنذار محمد صلاح، أنشيلوتي مدرب نابولي يستعد للفخ خلال مباراة نابولي وليفربول المقبلة بدوري أبطال أوروبا". وعن نتائج مباريات أمس في الدوري ذكرت "روما، مونشي ودي فرانشيسكو في دائرة الضوء.. وميلان وتورينو يتعادلان وسط تألق جيجي دوناروما، بينما ليوناردو يغلق الباب أمام عودة إبراهيموفيتش". الصحف الإسبانية

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، بفوز فريق ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس بعد فوزه في لقاء السوبر كلاسيكو على بوكا جونيورز في إياب الدور النهائي للبطولة الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بعد نقله من الأرجنتين لأسباب أمنية، كما تناولت فوز النادي الملكي الصعب على هويسكا بهدف للا شيء في إطار مباريات الصحف الإسبانيةاهتمت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، بفوز فريق ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس بعد فوزه في لقاء السوبر كلاسيكو على بوكا جونيورز في إياب الدور النهائي للبطولة الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بعد نقله من الأرجنتين لأسباب أمنية، كما تناولت فوز النادي الملكي الصعب على هويسكا بهدف للا شيء في إطار مباريات الدوري الإسباني وعلقت صحيفة "أس" على مباراة السوبر كلاسيكو بالعنوان التالي "ريفر بليت يفوز وريال مدريد يفوز.. مباراة رائعة وريفر بليت يحقق الفوز باللقب في الوقت الإضافي، والمباراة شهدت تنظيما ممتازا في البرنابيو". وعن فوز ريال مدريد الصعب قالت: "ريال مدريد يحقق الفوز بمعجزة بفضل هدف بيل وتصديات كورتوا"، وخرجت صحيفة "ماركا" بعنوان "ريفر بليت في موعد مع ريال مدريد". وأضافت: "ريفر ذهب إلى وقت إضافي مع بوكا وفاز بنتيجة (3-1) في مباراة مبهرة على ملعب (سانتياجو برنابيو)، ريفر بليت هو المرشح الأبرز لبلوغ نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد"، كما تحدثت الصحيفة عن فوز الفريق الملكي بصعوبة على مضيفه هويسكا بهدف دون رد. وجاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كالتالي: "البطل السوبر"، وأضافت الصحيفة: "ريفر بليت يفوز باللقب القاري، في مباراة مليئة بشغف كرة القدم في مدريد"، من جهتها، أبرزت الصحيفة، تأخر عثمان ديمبلي مرة أخرى عن تدريبات برشلونة أمس لمدة ساعتين، ليقوم بتدريبات منفردة بعيدًا عن بقية زملائه. أما صحيفة "سبورت"، فكان تركيزها على أزمة عثمان ديمبلي وقالت: "ديمبلي وجهان لعملة واحدة"، وأضافت: "من الأداء الرائع أمام إسبانيول، إلى عدم الانتظام بوصوله متأخرًا عن مران برشلونة بساعتين، في حلقة جديدة من قلة الاحترافية"، وفي تعليقها على نهائي كأس "ليبرتادوريس"، اهتمت الصحيفة بانتقال ليونيل ميسي إلى ملعب (سانتياجو برنابيو)، لمتابعة المباراة.

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