الحكومة الصومالية توزع ملايين الدولارات للخروج بمظاهرات منددة بإسقاط الرئيس

أفاد ناشطون صوماليون، اليوم الاثنين، بأن "الحكومة الصومالية وزعت ملايين الدولارات للمشردين وداخل العاصمة مقديشو وطلبوا أقامت مظاهرات منددة بإسقاط الرئيس".

وبين الناشطون في تغريدات رصدها "الخليج 365" - "هؤلاء المتظاهرين مدفوع الاجرة ولا يهمهم الا الدولارات التي يأخذونها".

وشددوا على أن "الشعب الصومالي فإن فكرة هذا النظام الفاسد ويريد التغيير، مضيفا" الشعب يريد اسقاط النظام".

وتقول بعض التقارير بأن الرئيس الصومالي أمر القوات المسلحة بسجن رئيس مجلس النواب الصومالي وإجباره

بالإقامة الجبرية.

إلى ذلك، عاد رئيس حزب التجمع والعدالة الي مقديشو بعد غياب طويل، واستقبله في المطار نواب من البرلمان الصومالي والمجتمع المدني.

وتأتي زيارته بعد تقديم النواب الصوماليين اقتراح استقالة رئيس الصومال فرماجو.

إلى ذلك، نشر الناشطون، صورة لأحد المتظاهرين الرافضين لمشروع عزل الرئيس محمد فرماجو، واللذين خرجو اليوم في مظاهرات منددة للمشروع المقدم من بعض البرلمانيين في مقديشو العاصمة.