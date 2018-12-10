بالفيديو .. تظاهرات شعبية تؤيد مقترح النواب بعزل فرماجو

تداول ناشطون صوماليون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، فيديو، لتظاهرات شعبية خرجت ضد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو .
وجاءت هذه التظاهرة عقب تظاهرة محدودة لمجاميع رافضة لمقترح النواب في البرلمان الصومالي، بعزل الرئيس فورماجو، على خلفية إنتهاكه للدستور .
وعلق النشطاء على التظاهرة، بإنها عفوية وأن المشاركين فيها خرجوا للتعبير عن رأيهم برفضهم لسياسات فورماجو التي أدخلت البلاد في متاهات .
وأكد النشطاء أنه لا يمكن لأي فصيل أن يفرض على المواطنين سيطرتهم أو يغتصب السلطة منهم .
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