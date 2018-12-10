تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية، وقنبلة تقليدية الصنع، في ولاية عين الدفلي (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس، خلال عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى، مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت قوات الجيش في ولاية البويرة (شمال) تاجر مخدرات بحوزته 17 كيلوجراما من الكيف المعالج.

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أوقفوا 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بولاية الشلف (شمال غرب)، في حين تم توقيف (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام (جنوب).

