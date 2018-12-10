إسرائيل تقتحم "رام الله" بحثا عن مطلقى النار قرب مستوطنة بالضفة الغربية

صادر الجيش فجر الاثنين الكاميرات المثبتة على منازل فى قرى قريبة من موقع الحادثة لفحصها، ودخل رام الله وفحص كاميرات بحثا عن صور يظهر فيها المنفذون. وألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
أصيب 7 إسرائيليين الأحد فى إطلاق النار من سيارة مسرعة عند محطة للحافلات بالقرب من المستوطنة، ومن بينهم امرأة فى ألاسبوع الثلاثين من الحمل، نقلت إلى المستشفى فى حالة خطيرة. ولا يعانى الجرحى الآخرون من إصابات تهدد حياتهم.
وقال الجيش في بيان الاثنين إنه بدأ مع قوات الشرطة وقوات الامن "عمليات بحث واسعة فى قرى المنطقة كجزء من مطاردة الارهابيين الذين نفذوا الهجوم"، معلناً أنه سيواصل العملية حتى القبض عليهم و"ضمان أمن المدنيين".
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