الرئيس النمساوي يصل لبنان على رأس وفد رفيع المستوى

وصل الرئيس النمساوي، أليكساندر فان دير بيلن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة بيروت في زيارة رسمية للبنان تستغرق أربعة أيام.
ويرافق الرئيس النمساوي خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلا من: نائب رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية، ريتشارد شينز، ومستشار الرئيس للشئون الأوروبية والدولية بيتينا كيرنبوير، ورئيس الوزراء أوليفر كورشل، ومستشار الرئيس العسكري، الجنرال توماس ستارلاينجر.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الرئيس النمساوي سيلتقي خلال الزيارة، الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويرافق الرئيس النمساوي خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلا من: نائب رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية، ريتشارد شينز، ومستشار الرئيس للشئون الأوروبية والدولية بيتينا كيرنبوير، ورئيس الوزراء أوليفر كورشل، ومستشار الرئيس العسكري، الجنرال توماس ستارلاينجر.
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