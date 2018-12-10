ميركل: حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يكمن بالتعاون دولياً

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن مشكلة الهجرة غير القانونية لا يمكن حلها من خلال إجراءات أحادية، ولكن من خلال التعاون على المستوى الدولي فقط.

وذكرت ميركل، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة، "من أجل حماية مواطنينا، يجب مكافحة الهجرة غير الشرعية معا. ويجب أن يكون واضحًا للجميع أن الخطوات الوطنية الأحادية لن تحل هذه المشكلة. هذا ممكن فقط من خلال التعاون متعدد الأطراف، وهذا هو السبيل الوحيد".

ووافقت الوفود المشاركة من 150 دولة، في المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفـاق العـالمي للهجرة، بمدينة مراكش المغربية، في وقت سابق من اليوم، على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والقانونية.

وتعتبر الوثيقة، التي تم تطوير نصها خلال مناقشة استمرت ستة أشهر من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أنها ليست ملزمة قانونيا، ولكنها تفتح فقط إمكانية التعاون العالمي في هذا المجال.

وكما هو متوقع، ستتم الموافقة على الاتفاقية خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر الجاري.