اختناق فلسطينين أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة

شهد المدخل الشمالى لمدينة البيرة، اليوم الإثنين، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وعدد من المواطنين، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وقامت مجموعة من الشبان بإلقاء الحجارة بإتجاه جنود الاحتلال، الذين اقتحموا المنطقة، وصادروا كاميرات المراقبة لعدد من المحال التجارية، وفقا لوكالة سما.

يذكر أن قوات الاحتلال تكثف من عمليات الاقتحام وفرض الحواجز العسكرية في محافظة رام الله، للبحث عن منفذى عملية استهداف المستوطنين بالرصاص مساء أمس والتى أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين.

