بقيمة 175 دولار.. الصحة الفلسطينية تتسلم منحة روسية

حصلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على منحة الحكومة الروسية مكونة من أدوات جراحية ومواد طبية خاصة، بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام وأقسام الطوارئ، وذلك عبر منظمة الصحة العالمية، بقيمة مالية تصل إلى 175 ألف دولار.

وتسلم المنحة وزير الصحة الفلسطينى جواد عواد، والسفير الروسيا فى فلسطين حيدر أغانين، ونائب مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين أياديل سباربيكوف، وفقا لوكالة "سوا" الفلسطينية.

وأكد وزير الصحة على العلاقات المتينة التي تربط البلدين، معربا عن عميق شكره لروسيا رئيسا، وحكومة وشعبا، على دعمهم الدائم ومساندتهم المستمرة للقضية الفلسطينية، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والصحية.

من جانبه، أكد السفير الروسي أن هذه المنحة تأتي في سياق الدعم الذي تقدمه روسيا للشعب الفلسطيني الصديق، ونتيجة للأعداد المتزايدة من الجرحى الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وشدد على موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

