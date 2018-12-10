اتهام الرئيس السابق لشركة نيسان بـ«إخفاء جزء من راتبه»

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وجه المدعون العموم في طوكيو تهمة التصريح عن راتب أقل للرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، كما وجهوا أيضا اتهامات لشركة تصنيع السيارات لأنها هي من قدمت المستندات الخاصة بدخل غصن.

وأفاد كل من تلفزيون «إن إتش كي» الحكومي ووكالة «كيودو» للأنباء، الاثنين، عن توجيه التهم التي تتعلق بادعاءات بأن «غصن» لم يصرح عن جزء من دخله لـ5 سنوات منتهية في 2015.