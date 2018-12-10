شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البيانات المطلوب استيفاؤها فى تراخيص المحال العامة بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والتى توضح البيانات التى يجب أن تتضمنها تراخيص المحال العامة، وهى:

1. كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط

2. اسم المرخص له

3. المدير المسئول، إن وجد

4. المساحة المرخص بها

5. مواعيد مباشرة النشاط

6. غيرها من البيانات التي تحددها اللجنة

وتنص المادة (3) على

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.