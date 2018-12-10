شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سيلفيا نبيل: مصر تتخذ خطوات واضحة نحو تطبيق معايير حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان، التى ينظمها المجلس القومى بمناسبة مرور 70 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت سيلفيا نبيل، فى بيان لها اليوم، إن القيادة السياسة فى مصر أظهرت اهتماما خاصًا بملف حقوق الإنسان، وتتخذ خطوات واضحة نحو تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وأضافت سيلفيا نبيل أن وجود وحدات متنقلة لتلقى شكاوى المواطنين فى الاحتفالية شئ محمود، يسمح للجميع بتلقى الشكاوى، لافتة إلى أنها فكرة جيدة وتحتاج لزيادة عدد الوحدات.

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن إعلان الرئيس السيسى دورته الرئاسية الثانية لبناء الإنسان المصرى، هو أكبر دليل علي اهتمام مصر بحقوق الإنسان، لأن بناء الإنسان المصرى يتضمن الحق فى التعليم والصحة والسكن، قائلة "ولنا فى حملة 100 مليون صحة، والإسكان الاجتماعى مثال حى على اهتمام الدولة، إضافة إلى تمكين المرأة، ومعاش تكافل وكرامة، وغيرها مما يحفظ ويعطى حق الإنسان فى الحياة الكريمة".

ويأتى الاحتفال اليوم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وكبار الشخصيات ذات الصلة وأساتذة الجامعات وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى المجال ذاته.