شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر يقدم طلب إحاطة بشأن مدرستين تمنعان تحية العلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن وجود مدرستين بمحافظة الجيزة إحداهما يملكها الشيخ محمد حسين يعقوب، تحظران على الطلاب تحية العلم، وتعلمهم كراهية الدولة وفرض النقاب، بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر عام 1995 بحظر ارتداء النقاب للمعلمات والطالبات.
وقال "بدر " ، فى نص طلب الإحاطه ، إن كراهية الدولة، أحد شروط الالتحاق بهذه المدارس، وهو ما يستدعى ضرورة إحالة هذا الطلب إلى لجنة التعليم لسرعة تحديد جلسه للمناقشة.
وذكر مقدم الطلب، أن المدرستين هما مدرسة النوران "صفط اللبنو" مدرسة المعتمديه "الشهيره بالمدرسه السنية " فى كرداسة.
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