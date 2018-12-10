شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من البرلمان: مستمرون فى الدور الاجتماعى ومواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التحية والتقدير للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ولجميع أعضائها، على إشادتهم الكبيرة بالدور الدعوي والدور الاجتماعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه المجتمع خاصة مساعدة المحتاجين والبسطاء والفقراء من الأسر الأولى بالرعاية ، إضافة إلى دورها في مواجهة الفكر الإرهابي والتكفيري المتطرف والإسراع في تلبية مطالب الجماهير ، من خلال الطلبات التي يتقدم بها النواب للوزارة .

وقال وزير الأوقاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب حضوره مناقشات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، اليوم الاثنين، لعدد من مواد قانون هيئة الأوقاف، إن الوزارة مستمرة في أداء دورها الاجتماعي في مختلف محافظات مصر خاصة سيناء، مؤكدا أن جميع المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمواطنين تتم من خارج الموازنة العامة للدولة، ومن خلال الموارد الذاتية للوزارة خاصة أموال البر، مؤكدا أن الذين يستحقون الشكر هم أهل الفضل من الواقفين، كما أننا نعمل في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومساعدة القادرين لغير القادرين وهو مبدأ عام أقرته كافة الأديان السماوية .

وتابع "جمعة": "هذه الإشادة من نواب الأمة تدفعنا داخل الوزارة إلى بذل المزيد من الجهود تجاه مصر وشعبها"، مؤكدا أنه سينقل إشادة النواب لجميع القيادات والأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية وأيضا بعثات الأوقاف بمختلف دول العالم، لتكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وأوضح أن أعضاء اللجنة أشادوا بدور وزارة الأوقاف في محاربة الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة ، وتحرير بيوت الله ( عز وجل) من براثن الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد .