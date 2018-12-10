كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: الحوثيون يعرقلون دخول وخروج السفن من الموانئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها. وأضاف التحالف العربي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن الحوثيين زرعوا ألغامًا في الممرات الإنسانية، معلنًا دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: الحوثيون يعرقلون دخول وخروج السفن من الموانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.