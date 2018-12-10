كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط أزمة "السترات الصفراء".. ساركوزي يعتزم العودة للحياة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لا يستبعد عودته إلى الحياة السياسية في حالة حدوث أزمة وطنية خطيرة، على الرغم من تأكيده مرارًا وتكرارًا اعتزاله السياسة.
وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي صرح لأحد المسؤولين قبل ثورة حركة السترات الصفراء: "كارلا قالت لي: نيكولا، آمل أن تبقى حكيمًا. لكن هل رأيتم الوضع؟ لن يكون لدي خيار، ربما يجب أن أعود".
يُذكر أن الرئيس الأسبق لم يتحدث علنًا منذ المقابلة التي أجراها مع صحيفة "لوبوان" في نهاية شهر أكتوبر، والتي أكد أنه لا يعتزم عودة محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط أزمة "السترات الصفراء".. ساركوزي يعتزم العودة للحياة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.