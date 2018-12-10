كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني: لن نتخلى عن السيادة على الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لرويترز، اليوم الإثنين، إن مدينة الحديدة الساحلية لا بد أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مضيفاً أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء.

وقال اليماني، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.