كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني: لن نتخلى عن السيادة على الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لرويترز، اليوم الإثنين، إن مدينة الحديدة الساحلية لا بد أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مضيفاً أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء.
وقال اليماني، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني: لن نتخلى عن السيادة على الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.