كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: المجتمع الدولي مُطالب بأكثر من إصدار بيانات الإدانة لجرائم الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، بعدم الاكتفاء بإصدار بيانات رفض وإدانة مهما كانت حدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه من جرائم "دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي اليوم الإثنين، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، أن" مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، نفذت عشرات الاقتحامات على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، شملت في الآونة الأخيرة المسجد الأقصى المبارك، وقبر يوسف، وحلحول، والسموع والمسجد الإبراهيمي، وشارع الشهداء في الخليل وغيرها، إضافةً إلى اعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم في شوارع الضفة".

وأضافت: "أن تِكرار اقتحامات قبر يوسف بطريقة متوالية، وبأعداد كبيرة هذه المرة وبحماية مُكثفة من جيش الاحتلال، تتطلب الحيطة والحذر من شكل وطبيعة المخططات الاستيطانية التي تستهدف مدينة نابلس ومحيطها، أما اقتحامات مدينتي حلحول والسموع، فهي إشارة على أن الحركة الاستيطانية العنصرية أخذت توسع مفهوم وموقع مدينة الخليل الديني بالنسبة لليهود، لتشمل مواقع قريبة أخرى بما فيها مدينة حلحول، وهذا خطر مُباشر يستدعي التصدي له بقوة".

وأشارت إلى "أن المشروع الاستيطاني الاستعماري، ينفذ ضمن مُخطط مدروس وممنهج تتجند فيه جميع إمكانيات دولة الاحتلال ومؤسساتها، وصولاً إلى المخطط متوسط المدى، الذي يفترض وصول عدد المستوطنين إلى المليون مستوطن، وفرض وقائع جديدة غير قابلة للإزالة أو التعديل أو التغيير، لتصبح في نظر الإدارة الأمريكية حقائق تُطالب بضرورة الاعتراف والقبول بها كأمر واقع".