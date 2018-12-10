كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يعزي الرئيس السوداني فى ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، برقية عزاء إلى الرئيس السودانى المشير عمر حسن أحمد البشير، فى ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف شرقى السودان، والذى أسفر عن وفاة عدد من المسؤولين ممن كانوا على متنها وإصابة آخرين.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية -عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس السودانى.