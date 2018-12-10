كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تصويت مجلس العموم البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر حكومي بريطاني، اليوم الإثنين، تأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وقد حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، النواب البريطانيين من مخاطر حقيقية إذا صوتوا برفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالخروج من التكتل.
وقال هانت، إن ماي نفسها لا تشعر بالارتياح إزاء جميع بنود الاتفاق خاصة الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
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