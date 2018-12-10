كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعوّل على البرلمان البريطاني في بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم عن أملهم في أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وقضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم، بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار أحادي بالعدول عن الانسحاب دون استشارة باقي الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وقال جوزيب بوريل وزير خارجية إسبانيا للصحفيين بهذا الصدد: "هذا هو أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه والموافقة عليه ستكون أمرا جيدا لكن الأمر يرجع لهم بالتأكيد".

كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذلك قائلا: "آمل أن تتخذ قرارات جيدة هذا الأسبوع في لندن بإعمال العقل إلى أقصى حد".

وصرح وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمضي قدما في الاتفاق، لكنه أضاف "أو سنتعامل مع الخروج دون اتفاق".

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019، وسط معارضة واسعة لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يرفض البرلمان البريطاني الاتفاق وهو ما سيعني المزيد من المفاوضات أو تأجيل الخروج من الاتحاد أو الإطاحة بماي.

والاحتمال الأسوأ للطرفين هو خروج بريطانيا دون اتفاق يحد من تبعات ذلك على التعاون التجاري والاقتصادي والأمني.