كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: مدعي عمان يوقف الإعلامي محمد الوكيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المدعي العام في عمان اليوم الاثنين توقيف ناشر موقع "الوكيل" الإخباري، الإعلامي محمد الوكيل. وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن الإيقاف جاء على خلفية شكوى حول نشر صورة على صفحة الموقع في "فيسبوك"، اعتبرت مسيئة للسيد المسيح.

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