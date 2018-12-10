كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. سجن 30 شخصا بعد إدانتهم بتهم اقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت طهران أن محاكم اقتصادية، قضت بسجن 30 شخصا لمدد تصل إلى 20 عاما، بعد إدانتهم بالرشوة والابتزاز وتخريب الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الأحكام، محاولة لتخفيف الغضب الشعبي المتصاعد، خاصة في أعقاب فرض العقوبات.

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