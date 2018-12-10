كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من الجيش السوري بشأن تسريح الضباط الاحتياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019. كما ينهي الأمر الإداري الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019. وينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1/1/2019. ويطبق الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش اعتبارا من تاريخ 16/12/2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ – احتياط).

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