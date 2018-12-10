كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدي - السعودية |الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغادر الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم صحيفة صدي كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية. غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم، وسفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.

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