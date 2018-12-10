رونالدو: ” الريال بات من الماضي وأرغب في قدوم مارسيلو ليوفنتوس”

اعتبر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أن المجموعة الحالية التي يلعب معها مع فريق “السيدة العجوز”، هي الأفضل على الإطلاق، التي لعب معها طوال مسيرته الكروية، اي أفضل من تلك التي جاورها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وفي حوار له مع صحيفة “كورييلي ديللو سبورت”، قال رونالدو إنه سعيد جدا بمجاورة هذه المجموعة، ” إنهم لاعبون متميزون ومتواضعون، هي أفضل مجموعة لعبت معها، ونطمح إلى تحقيق الألقاب”.

وفي سؤال له حول ريال مدريد، وإمكانية مواجهته في عصبة الأبطال الأوروبية، قال رونالدو ” ريال مدريد بات من الماضي بالنسبة لي أنا أرغب في التركيز فقط على يوفنتوس وقيادته نحو الألقاب”، واعتبر “الدون” أن فريقه لا يحتاج إلى جلب لاعبين جدد باستثناء البرازيلي مارسيلو، لاعب الريال.

وبخصوص منافسه الأول، الأرجنيتيني ليونيل ميسي، أقر المتحدث ذاته بأنه “يفتقده” كما دعاه بشكل غير مباشر إلى تغيير فريقه برشلونة، بعد أن صرح قائلا ” لقد لعبت في البرتغال، إنجلترا، إسبانيا، وإيطاليا، بيمنا هو مازال يلعب في إسبانيا فقط أعتقد بأنه في جاحة لي أيضا”.