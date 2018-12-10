شهد شارع السنبلة في حي سيدي موسى في سلا، زوال اليوم الاثنين، حادثة سير مميتة، ارتكبها سائق كان في حالة سكر.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشخص البالغ من العمر 40 سنة، ارتكب حادثة السير المميتة في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف، وحاول الفرار من عين المكان.
وأوضح المصدر ذاته، أن السائق الموقوف تسبب في إصابة شخصين بجروح بليغة، أحدهما وافته المنية قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل أن يحاول الفرار، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات كانت بعين المكان، وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وأربع نساء.
وأشار البلاغ، إلى أن الأشخاص المصابين تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المخمور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة المرورية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..سائق “سكران” يقتل شخصا بسلا ويصيب 11 آخرين..حاول الفرار فصدم 3 سيارات! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .