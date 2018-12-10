عاجل..سائق “سكران” يقتل شخصا بسلا ويصيب 11 آخرين..حاول الفرار فصدم 3 سيارات!

شهد شارع السنبلة في حي سيدي موسى في سلا، زوال اليوم الاثنين، حادثة سير مميتة، ارتكبها سائق كان في حالة سكر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشخص البالغ من العمر 40 سنة، ارتكب حادثة السير المميتة في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف، وحاول الفرار من عين المكان.

وأوضح المصدر ذاته، أن السائق الموقوف تسبب في إصابة شخصين بجروح بليغة، أحدهما وافته المنية قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل أن يحاول الفرار، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات كانت بعين المكان، وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وأربع نساء.

وأشار البلاغ، إلى أن الأشخاص المصابين تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المخمور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة المرورية.