قلبي بغاه”.. شريط تلفزيوني يجمع سلمى رشيد بالخياري في رمضان”

انتهى طاقم الشريط التلفزيوني “قلبي بغاه”، مؤخرا، من تصوير أحداثه في مدينة مراكش، تحضيرا لعرضه على القناة الثانية شهر رمضان المقبل بمشاركة الفنان محمد الخياري والفنانة سلمى رشيد.

ويشارك في العمل، الذي يخرجه هشام الجباري، الممثل عبد الإله رشيد، المتوج بجائزة أفضل ممثل في الدورة الأخيرة من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي بتونس.

وفي أحداث الشريط، يقع الممثل الخياري، الذي يجسد دور مالك فندق معروف، في حب مغنية الفندق، فيما تجسد سلمى رشيد دور مديرة مسؤولة عن التعاقد مع الراغبين في تنظيم حفلات بالفندق نفسه، أما عبد الإله رشيد، فيتقمص دور مدير الفندق الذي يتخلى عن حبه لسلمى رشيد من أجل الزواج بابنة الخياري.

يذكر أن “قلبي بغاه” هو أول تجربة تخوضها سلمى رشيد في عالم التمثيل.