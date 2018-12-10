في اختتام القمة.. مجلس التعاون الخليجي يتمسك بالشراكة مع المغرب

عقب اختتام أشغال قمة مجلس التعاون لدول الخليج، مساء أمس الأحد، أعلن المجلس تمسكه بالتعاون والشراكة، التي تربطه مع المغرب.

وقال البيان الختامي للقمة، المنعقد في الرياض، في دورتها 39، إن المجلس “يؤكد أهمية علاقات التعاون والشراكة مع المغرب”.

وجدد المجلس حرصه على تثمين العلاقة مع الدول الشقيقة، والصديقة، والمنظومات الإقليمية، والمنظمات الدولية، “بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية”.

ووجهت القمة الأمانة العامة للمجلس “بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض”.

وحثت القمة على “تعزيز المصالح التجارية، والاستثمارية لدول المجلس، وعلاقاتها مع تلك الدول، والمنظمات”.

وعرفت القمة مشاركة العاهل السعودي، وأمير الكويت، والعاھل البحریني، ونائب رئیس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، ونائب رئیس الإمارات العربیة المتحدة، ووزیر الدولة للشؤون الخارجیة في دولة قطر