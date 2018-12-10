الناصرة: مؤتمر نسائي حول مناهضة العنف ضد المرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد صباح اليوم، الإثنين، مؤتمر نسائل في فندق "ليجاسي" بمدينة الناصرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويعرض المؤتمر ثلاثة أبحاث صادرة عن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تحت عنوان "حقوق النساء والأحوال الشخصية: استراتيجيات النضال النسوي الفلسطيني في إسرائيل".

وشارك في المؤتمر نساء قياديات في المجتمع العربي من بينهن النائبتان عايدة توما وحنين زعبي من القائمة المشتركة، رئيسة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد، الباحثة عرين هواري، نبيلة إسبنيولي، د. تغريد يحيى يونس وأخريات ممن قدمن مداخلات أو شاركن في ندوات خلال المؤتمر.

يتبع...