مصرع عامل سقط من علو بمنطقة الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص يبلغ من العمر 60 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث عمل بورشة بناء في منطقة الشاغور، اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر طبي، بأن العامل سقط من علو 5 أمتار خلال عمله بورشة بناء في كرميئيل.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج، بيد إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.