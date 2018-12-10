نجم ريفر بليت يعلق على اهتمام ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق نجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني، إيزيكيل بالاسيوس، على الأنباء المتداولة حول اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.
وفاز ريفر بليت على بوكا جونيورز بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، ليتوج بالكأس في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.
وتحدث بالاسيوس، في تصريحات بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مواجهة بوكا، وقال "كل شيء جاء فجأة، لكن الحقيقة هي أن هذا هو أكثر ما كنت أبحث عنه منذ بداية السباق، كانت مباراة صعبة، بوكا لعب على الكرات الثانية، وحاولنا أن نتحلى بالسرعة في الهجمات المرتدة".
وعن ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد، صرح قائلا "أنا هادئ، أريد أن أستمتع بهذا الإنجاز مع جماهير ريفر بليت وعائلتي، وهذا هو كل شيء بالنسبة لهم".
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