شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب يعطل حركة القطارات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا اليوم، إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة “دويتشه بان”.
وأشار بيان الشركة إلى حصول “اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية” جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05,00 (04,00 ت غ).
وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب. وكانت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 بالمئة، انتهت من دون اتفاق.
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