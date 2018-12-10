«طار البلد».. أغنية وطنية تهدد بقطع رأس راغب علامة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أغنية «طار البلد» التى طرحها راغب علامة منذ يومين، تسببت فى هجوم كبير على راغب في لبنان، حتى إن هناك من خرج يهدد بقطع رأسه ولكن لم تهدأ مساندات الفنانين والجمهور لراغب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

منذ يومين طرح المطرب اللبناني راغب علامة أغنية وطنية جديدة حملت اسم «طار البلد»، ينتقد من خلالها الأوضاع فى بلاده، وتقول كلماتها «طار البلد يا ناس وين العدالة، عم تنطفي الأحلام والوعي فينا نام»، وهى من كلمات نزار فرانسيس، ولحنها جان ماري رياشي، وقبل أن يطرح «راغب» الأغنية كتب عبر حسابه على «تويتر»: «كيف يمكن لنواب نالوا بضع مئات أو آلافا قليلة من الأصوات أن يقرروا مصيرنا ويستدينوا باسمنا أكثر من مئة مليار دولار ونحن ندفعها من جيوبنا وهم يعيشون على حسابنا حتى يوم مماتهم ويفرضوا علينا ضرائب هي الأعلى في العالم، دولة تستهزئ بالشعب".

كانت تلك الكلمات والأغنية هي الشرارة التى أشعلت الحرب على راغب علامة فى لبنان، فمنذ طرح الأغنية لم يهدأ الهجوم على «علامة»، ووصل الأمر إلى التهديد بالقتل، فالنائب حكمت ديب، لم يعجبه ما جاء فى «طار البلد»، وقال خلال مقابلة عبر فضائية الـ«أو تي في»، «هيدا لازم

كانت تلك الكلمات والأغنية هي الشرارة التى أشعلت الحرب على راغب علامة فى لبنان، فمنذ طرح الأغنية لم يهدأ الهجوم على «علامة»، ووصل الأمر إلى التهديد بالقتل، فالنائب حكمت ديب، لم يعجبه ما جاء فى «طار البلد»، وقال خلال مقابلة عبر فضائية الـ«أو تي في»، «هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللا مسؤولية». لم يسكت «راغب» عن تهديد النائب وطالب الحكومة برفع الحصانة عنه ليقاضيه، حيث كتب على «تويتر»، : «بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنا كدواعش.. أكيد طار البلد، إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني.. أنا ما باخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبارا إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي». — Tima (@FatimaRoumanii) هل مسموح لنائب في البرلمان أن يتكلّم بهذه الطريقة عن فنان له بصمة في تاريخ الغناء؟ #راغب_علامة عبّر من خلال أغنية عن ما يعيشه الشعب بكل صراحة لكن بطريقة حضارية وليست داعشيّة! هل أوجعتكم الحقيقة يا سعادة النائب؟ للأسف حتى حق التعبير أصبح جريمة! @raghebalama @khaledralama pic.twitter.com/cpvo8MiLn7 — Tima (@FatimaRoumanii) December 10, 2018 — Tima (@FatimaRoumanii) وعلى الجانب الآخر كانت هناك أصوات تساند وتدعم «راغب» فى قضيته ووقفوا بجانبه تجاه من هددوه بقطع الرأس، فالكاتب جمال فياض قال في تغريدة «حابب قول لسعادة النائب، مش بالكلام بترفع معنويات الناس، مش بالكلام تملك قلوب الناس! اشتغلوا وخفّفوا الدين أمّنوا الخدمات من ماء وكهرباء، ضعوا المسئول المناسب في المكان المناسب، عاقبوا الفاسد! ساعتها بيطير البلد من الرفاهية وبيصير باللوج! نحنا بدنا مسؤول يرفع راسنا مش يطيّر راسنا!». وعلق راغب على ما قاله «فياض» على تويتر «يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه.. ثم إنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل أن يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفا على وطني. لكن كلام أهل الحق جرح أهل الباطل. وتحية إلى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر". لم يكن فياض وحده هو الذي أنصف راغب فى قضيته، فهناك العديد من الفنانين استنكروا حديث النائب ومن هاجم المطرب وكتبوا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وكان على رأسهم ابن راغب علامة الذي كتب عبر «إنستجرام» قائلا «يا ريت الكل عنده الجرأة اللي عندك إياها، الرجولة والقوة لما تحكي لمصلحة بلدك، بغض النظر عن مصلحتك الشخصية، هيدا هو الفنان، هايدي هي الرجولة». وكتب الفنان عاصي الحلاني، مشجعا صديقه راغب «لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي رأسنا إلا للي خلقنا». — Assi El Hallani (@assihallani) لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الأخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد دمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا الا للي خلقنا #كلنا_راغب_علامة — Assi El Hallani (@assihallani) December 10, 2018 — Assi El Hallani (@assihallani) بينما ساندت كارول سماحة راغب وعلقت على تويتر وكتبت «الفن هو صرخة الحرية بدعم صديقى راغب علامة». ولم يسكت كاتب الأغنية نزار فرانسيس وعلق قائلا عبر «تويتر» «حكمت ديب بدّو يطيِّر رأسنا، المفاجأة أننا في عهد فخامة الرئيس عون نعلّق آمالا كبيرة لناحية حريّة التعبير والإصلاح ولم ننتظر من نائب محسوب على العهد وينتمي لتيار يعلن حربا على الفساد الذي يهدد البلد بالانهيار أن يهددنا بسبب أغنية» فى النهاية.. راغب علامة معروف بمشاركته الدائمة فى الجانب السياسي ودائما يعطي آراء في مشكلات الدولة عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وهذه المرة الأولى التى يوجهها مباشرة للفاسدين فى دولته.

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