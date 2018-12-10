الأمم المتحدة تحذر من تفشي الكوليرا مجددا في اليمن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ م
أطفال اليمن
حذرت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ليزي جريندي، من احتمال تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن، وقالت جريندي، أثناء منتدى الأمن الإماراتي في أبو ظبي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الأزمة الإنسانية هناك أصبحت مثار قلق، ونحن قلقون من الأوضاع التى يواجهونها، موضحة أن 200 ألف شخص مازالوا في مدينة الحديدة، وأن أكثر من 25 % من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية، وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز جراندى، في وقت سابق، عن تقديرها لكل ما تقدمه الحكومة الشرعية من تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت جريندي أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية وأنها لم ولن تقم بتوقيع أى اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين.من ناحية أخرى، قالت ميرتسل ريلانو ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليمن، في بيان لها، وزع نهاية شهر نوفمبر الماضي، إن أكثر من 60 ألف فتى
من ناحية أخرى، قالت ميرتسل ريلانو ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليمن، في بيان لها، وزع نهاية شهر نوفمبر الماضي، إن أكثر من 60 ألف فتى وفتاة أصبحوا خارج المدرسة بسبب القتال في الحديدة، وأن أعمال العنف أجبرت أكثر من ثلث مجمل المدارس هناك على الإغلاق ومن ضمنها 15 مدرسة تقع على جبهات القتال، مضيفة أنه وفي المناطق الأكثر تضررا في الحديدة لا يستطيع سوى واحد من بين ثلاثة طلاب مواصلة الدراسة أما المعلمون فنسبة حضورهم هي أقل من ربع عددهم الإجمالي في المدرسة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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