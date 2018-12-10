انت الان تتابع ضبط 81 عنصرا إجراميا وتنفيذ 751 في حملة بالبدرشين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٤ م

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمشاركة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور وشرطة المرافق وقوات الأمن والأمن المركزي في إطار خطة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد ويزر الداخلية لأمن الجيزة بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وتكثيف التواجد الأمنى خلال المرحلة الراهنة، خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز؛ لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة التي ترأسها العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن ضبط 6 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، و7 قطع أسلحة بيضاء. وألقت القوات القبض على 27 نوعيات خطرة، 24 مسجلي خطر، 25 متهما مفرج عنهم من السجون، متهم هارب من المراقبة و4 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار، وتنفيذ