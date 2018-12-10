انت الان تتابع حملة مكبرة تلاحق تجار المخدرات والسلاح في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ م

جهود متواصلة تبذلها مديرية أمن الجيزة في مجال ملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة من خلال حملات مكبرة بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ استهدفت إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 48 متهمًا منهم 47 تاجرا ومتهما بالتعاطي.

وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 3806 جرامات من مخدر الحشيش، 50 جراما هيروين، 493 قرصًا مخدرًا، 50 جرام أفيون و1070 جراما من مخدر الإستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 12 متهمًا -12 قضية دفاع عن