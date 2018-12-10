كيف ستحصل ميجان ماركل على الجنسية البريطانية ؟

تزوجت ميجان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر العائلات البريطانية، ولكن الكثيرين يتساءلون: كيف ستصبح ميجان مواطنة بريطانية؟

فمنذ الزفاف الملكي في 19 مايو 2018، اكتسبت ميجان لقبا جديدا وأصبحت تعرف باسم "دوقة ساسيكس"، ومع ذلك، فإنها غير قادرة على اعتبار نفسها مواطنة بريطانية حتى الآن.

وقال قصر كنسينجتون، إن الدوقة ستعامل مثل أي شخص آخر عند تقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية.

وأوضح سكرتير الاتصالات الخاص بالأمير هاري، جيسون كناوف، أن ميجان ستحتاج إلى "الامتثال لمتطلبات الهجرة في جميع الأوقات".

وتابع: "يمكنني أيضا أن أقول إنها تنوي أن تصبح مواطنة من المملكة المتحدة، وستمضي في هذه العملية التي يعرف بعضكم أنها قد تستغرق سنوات".

وينص القانون البريطاني على أنك لن تصبح مواطنا بريطانيا بشكل تلقائي عندما تتزوج أحد أفراد العائلة المالكة.

وسيتطلب هذا تقديم ميجان طلبا بصفتها زوجة مواطن بريطاني، في حين أنه في بعض الدول الأخرى، يعتبر الشخص المتزوج تلقائيا حاصلا على جنسية شريكه.

وستحتاج دوقة ساسيكس إلى اتباع الإجراء الصحيح الذي يتضمن أسئلة الاختبار ومقدارا معينا من الدخل.

أما حاليا، فتخضع ميجان لحالة "الإقامة لأجل غير مسمى"، والتي يجب أن تستمر لمدة 12 شهرا على الأقل، لبدء الرحلة نحو الجنسية البريطانية.

وهناك عدد من المتطلبات التي يجب على ميجان الإيفاء بها عندما تتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بينها، أن تكون في سن 18 عاما أو أكبر، وأن تكون متزوجة أو في شراكة مدنية مع شخص يحمل الجنسية البريطانية، وأن تعيش في بريطانيا مدة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على ميجان، إثبات أنها كانت داخل المملكة المتحدة قبل 3 سنوات بالضبط من اليوم الذي تتلقى فيه وزارة الداخلية طلبها، وإثبات معرفتها اللغة الإنجليزية، وجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة، وبمجرد اجتيازها للاختبار، يمكنها تقديم طلبها للحصول على الجنسية البريطانية التي تصل كلفتها إلى حوالي 1632 دولارا أمريكيا، وأن تتمتع بسمعة جيدة وبحسن الأخلاق.

