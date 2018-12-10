مجلس تعاون الولايات الصومالي يرحب بمقترح حجب الثقة عن فرماجو

أعلن مجلس تعاون الولايات الإقليمية في الصومال، ترحيبه بالمقترح الذي قدمه نواب في مجلس الشعب الصومالي إلى رئيس المجلس واتهموا فيه الرئيس محمد عبد الله فرماجو بخرق الدستور ودعوا إلى حجب الثقة عنه.

وبحسب موقع الصومال الجديد، فقد أعرب المجلس عن قلقه من تأزم الوضع السياسي في البلاد وندد بالسياسات الفاشلة التي يقودها الرئيس فرماجو والتي أثارت قلاقل في البلاد.

وأشار في بيان صادر عنه، إلى أن تباطؤ الحكومة الفيدرالية عن محاربة الإرهابيين منح فرصة لحركة الشباب وأنصار داعش في فرض ضرائب على الشعب ورجال الاعمال وقتل من رفضها في وضح النهار.

وحث البيان نواب مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي على أداء واجبهم الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على المصالحة الخاصة.