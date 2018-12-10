السجن 6 سنوات لألماني بتهمة الانضمام لـ طالبان

قضت محكمة ألمانية بسجن ألماني من مقاتلي حركة طالبان الأفغانية، لمدة ستة أعوام.

وأدانت المحكمة العليا لمدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الإثنين، الإسلامي بتهمة الإرهاب، وكان المتهم قد أدلى باعترافات شاملة خلال محاكمته.

وفي المقابل، استبعدت المحكمة الاتهام الأصلي بالشروع في القتل لعدم كفاية الأدلة.

وكانت قوات خاصة في جنوب أفغانستان ألقت القبض على الألماني المولود في بولندا، في فبراير الماضي.

وحسب التحقيقات، سافر المتهم إلى باكستان في أغسطس 2012، وقاتل في صفوف طالبان لمدة خمسة أعوام، وذكر المتهم أنه يعاني من مشكلات نفسية كبيرة، مضيفا أنه دخل من قبل إحدى المصحات النفسية، وحصل على تقاعد مبكر بموجب ذلك.

وفي المقابل، أقر أحد الأطباء النفسيين بأن المتهم مسئول عن أفعاله بالكامل.

