الاتحاد الأوروبي يدرج 9 أسماء جديدة في قائمة العقوبات

وكان وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، قد صرح بأن "أفضل العقوبات ضد روسيا" هي وقف مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".
ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" على موقعها على الإنترنت عقب لقاء كليمكين مع وزراء خارجية "الناتو" في بروكسل، قوله: "تحدثنا عن وقف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2"، كونه أفضل العقوبات ضد روسيا، فضلا عن إمكانية فرض حظر على بعض السفن الروسية من استخدام موانئ بعض الدول".
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت في وقت سابق، أن بلادها تعتبر مشروع "التيار الشمالي 2" مشروعا تجاريا، مشيرة إلى أهمية بقاء أوكرانيا كدولة ترانزيت للغاز.
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